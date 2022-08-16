Осимхен оценил уровень Хвичи

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен поделился мнением об игре новичка команды Хвичи Кварацхелии в матче стартового тура чемпионата Италии против «Вероны» (5:2). В прошедшей встрече грузинский полузащитник отметился голом и результативным пасом.

«Мы хорошо общаемся с Хвичей, уже успели подружиться. Я в «Наполи» больше трех лет, помогаю ему побыстрее освоиться. В команде уже все поняли, какого уровня этот футболист», - приводит слова форварда DAZN.

21-летний полузащитник пополнил ряды неаполитанского коллектива в текущее трансферное окно. Его трансфер обошелся итальянцам в десять миллионов евро. С Хвичей был подписан пятилетний трудовой договор.