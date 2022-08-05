Нападающий сборной Италии согласовал контракт с «Наполи»

Форвард сборной Италии Джакомо Распадори близок к переходу из «Сассуоло» в «Наполи».

22-летний футболист является главной трансферной целью главного тренера неаполитанцев Лучано Спаллетти. В подписании Распадори также заинтересован «Ювентус», однако «Наполи» уже договорился с молодым форвардом об условиях личного контракта, сообщает инсайдер Николо Скира. Соглашение будет рассчитано на пять лет, а зарплата игрока в новом клубе составит 2,5 млн евро в год. В начале следующей недели руководство «адзурри» встретится с боссами «Сассуоло» для согласования деталей трансфера.

Джакомо Распадори отметился десятью голами и шестью ассистами в 36 поединках Серии А прошлого сезона.