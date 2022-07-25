Руководство «Наполи» подыскивает себе нового голкипера и всерьез нацелилось на испанского вратаря лондонского «Челси» - Кепу Аррисабалагу. Президент «Наполи» уже инициировал переговоры с ним, хотя Аррисабалага пока что сомневается - его приоритетом является карьера в «Челси», в котором он выступает с 2018 года. Другой вариант для «Наполи» - это коста-риканский голкипер Кейлор Навас, который может покинуть «ПСЖ», сообщает испанское издание Diario AS.

Чемпионат Италии начнется 13 августа, в первом туре «Наполи» сыграет в гостевом матче с «Вероной». В прошлом сезоне неаполитанцы заняли третье место в турнирной таблице чемпионата.