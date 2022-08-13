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Чемпионат Италии. Серия А

Сын Диего Симеоне переходит в «Наполи»

13 Августа 2022 • 00:02 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.40 3.65 2.07
15.08 19:30

«Наполи» договорился с «Вероной» о переходе нападающего Джованни Симеоне.

27-летний футболист, как и ожидалось, присоединится к неаполитанцам на правах аренды, стоимость которой составит 3,5 млн евро. В дальнейшем «Наполи» будет обязан выкупить аргентинца за 12 млн евро при достижении определённых условий, прописанных в договоре. По данным инсайдера Фабрицио Романо, переход полностью согласован и подтверждён.

Джованни Симеоне стал одним из самых эффективных форвардов минувшего розыгрыша Серии А, отметившись 17 забитыми мячами. Transfermarkt оценивает стоимость сына знаменитого наставника «Атлетико» в 17 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Наполи Джованни Симеоне Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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