Сын Диего Симеоне переходит в «Наполи»

«Наполи» договорился с «Вероной» о переходе нападающего Джованни Симеоне.

27-летний футболист, как и ожидалось, присоединится к неаполитанцам на правах аренды, стоимость которой составит 3,5 млн евро. В дальнейшем «Наполи» будет обязан выкупить аргентинца за 12 млн евро при достижении определённых условий, прописанных в договоре. По данным инсайдера Фабрицио Романо, переход полностью согласован и подтверждён.

Джованни Симеоне стал одним из самых эффективных форвардов минувшего розыгрыша Серии А, отметившись 17 забитыми мячами. Transfermarkt оценивает стоимость сына знаменитого наставника «Атлетико» в 17 млн евро.