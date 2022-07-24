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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи» — об уходе Мертенса: «Нам нужно покупать молодёжь на будущее»

24 Июля 2022 • 11:35 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.20 3.70 2.12
15.08 19:30

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис прокомментировал уход нападающего Дриса Мертенса.

Ранее стало известно, что 35 летний бельгиец принял решение покинуть неаполитанский клуб, за который выступал на протяжении девяти последних лет.

«Он отказался от 4,5 миллионов в год. Я благодарю его за то, что он дал нам: радость, спокойствие и достижения. Но мы не можем идти против наших возможностей. Я должен покупать молодёжь для нашего будущего», — приводит слова де Лаурентиса журналист Джанлука ди Марцио.

Всего в составе «Наполи» Мертенс провёл 397 матчей, забив 148 голов и отдав 90 результативных передач. Напомним, что бельгийский форвард является лучшим бомбардиром в истории итальянского клуба, опережая ближайшего преследователя Лоренцо Инсинье на 26 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
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