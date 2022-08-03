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Чемпионат Италии. Серия А

Форвард сборной Италии попросил продать его в «Ювентус» или «Наполи»

03 Августа 2022 • 01:35 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.25 3.65 2.13
15.08 19:30

Нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори решил покинуть клуб этим летом.

В подписании 22-летнего игрока заинтересованы «Ювентус» и «Наполи», что недавно подтвердил президент «Сассуоло» Джованни Карневали, и теперь форвард сборной Италии попросил отпустить его в один из обозначенных клубов, информирует инсайдер Джанлука ди Марцио. «Сассуоло» намерен выручить от продажи Распадори 40 млн евро, в то время как «Наполи» предлагает за молодого футболиста 30 млн.

Лидер «нероверди» уже согласовал условия контракта с неаполитанским клубом, а в среду проведёт встречу с руководством «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Сассуоло Джакомо Распадори Трансферы футбола - лето 2022
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