Форвард сборной Италии попросил продать его в «Ювентус» или «Наполи»

Нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори решил покинуть клуб этим летом.

В подписании 22-летнего игрока заинтересованы «Ювентус» и «Наполи», что недавно подтвердил президент «Сассуоло» Джованни Карневали, и теперь форвард сборной Италии попросил отпустить его в один из обозначенных клубов, информирует инсайдер Джанлука ди Марцио. «Сассуоло» намерен выручить от продажи Распадори 40 млн евро, в то время как «Наполи» предлагает за молодого футболиста 30 млн.

Лидер «нероверди» уже согласовал условия контракта с неаполитанским клубом, а в среду проведёт встречу с руководством «Ювентуса».