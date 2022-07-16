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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия: «Меня уже узнают на улицах»

16 Июля 2022 • 14:49 Комментировать
Верона
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Наполи
3.15 3.70 2.15
15.08 19:30

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия присоединился к итальянскому «Наполи», он наслаждается своим выбором, а также удивлен тем, что его уже узнают на улице. От болельщиков Кварацхелия получил лестное прозвище «Кварадона», что весьма лестно для любого игрока «Наполи».

- Я видел город, он очень красив. Хотя я тут всего лишь несколько дней, меня уже узнают люди. Я чувствую тепло и поддержку людей. Хочу расти с этим клубом, в этом окружении. Знаю, что ушли важные игроки, но есть и другие отличные ребята. Будем сражаться, - цитирует игрока итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Свой первый матч в новом сезоне итальянского чемпионата Серии А «Наполи» сыграет 15 августа против «Вероны».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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