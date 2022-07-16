Кварацхелии льстит его новое прозвище от болельщиков «Наполи»

«Кварадона» - именно так теперь называют Хвичу Кварацхелию тифози итальянского «Наполи». С кем именно проводится аналогия, догадаться нетрудно.

Марадона до сих пор считается самым лучшим игроком в истории «Наполи» - он привел команду к двум чемпионским титулам и победе в престижном в то время Кубке УЕФА (нынешняя Лига Европы значительно уступает в престиже тому Кубку УЕФА).

- Знаю, что значит Диего для неаполитанцев, и для меня такие сравнения - огромная ответственность. Мне это нравится. Надеюсь быть достойным таких сравнений, - цитирует грузинского игрока La Gazzetta Dello Sport.