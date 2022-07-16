Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелии льстит его новое прозвище от болельщиков «Наполи»

16 Июля 2022 • 05:19 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.15 3.70 2.15
15.08 19:30

«Кварадона» - именно так теперь называют Хвичу Кварацхелию тифози итальянского «Наполи». С кем именно проводится аналогия, догадаться нетрудно.

Марадона до сих пор считается самым лучшим игроком в истории «Наполи» - он привел команду к двум чемпионским титулам и победе в престижном в то время Кубке УЕФА (нынешняя Лига Европы значительно уступает в престиже тому Кубку УЕФА).

- Знаю, что значит Диего для неаполитанцев, и для меня такие сравнения - огромная ответственность. Мне это нравится. Надеюсь быть достойным таких сравнений, - цитирует грузинского игрока La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕРОНА НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
05:30 · Италия. Серия А
Онана заявил, что получил благословление Это'О на переход в «Интер»
05:19 · Италия. Серия А
Кварацхелии льстит его новое прозвище от болельщиков «Наполи»
03:55 · Италия. Серия А
Экдаль разменял «Сампдорию» на «Специю»
03:37 · Италия. Серия Б
Буффон назвал игроков, которые впечатлили его больше всего в ходе карьеры
03:03 · Италия. Серия А
В новом контракте Ибрагимовича с «Миланом» заработок будет зависеть в основном от достижений
02:39 · Италия. Серия А
Онана: «Я из тех вратарей, что любят рисковать в игре с мячом»
02:23 · Италия. Серия Б
Владелец «Пармы»: «Через пять лет у нас должно быть стабильное место в Серии А»
02:16 · Италия. Серия А
Полузащитник «ПСЖ» предложен «Милану»
01:15 · Италия. Серия А
Дибала продолжает выбирать между двумя клубами
00:49 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги поделился первыми впечатлениями от работы с «Реджиной»
00:37 · Италия. Серия Б
Буффон испытывает оптимизм по поводу нового сезона 1
15 Июля
23:56 · Италия. Серия А
«Торонто» официально подписал Бернардески официально
23:34 · Италия. Серия А
Агент Алексиса Санчеса предложил игрока мадридскому «Атлетико»
23:07 · Италия. Серия А
Йович: «Надеюсь преуспеть в Италии не хуже, чем Роналду»
23:05 · Германия. Бундеслига
Продажа Левандовски поможет «Баварии» купить де Лихта
Все новости
Рекомендуем