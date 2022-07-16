Кварацхелия: «Не хочу обсуждать политику»

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия присоединился к итальянскому «Наполи», он наслаждается своим выбором, но при этом разочаровал итальянских журналистов тем, что не захотел обсуждать политику. Раньше Кварацхелия выступал в российском чемпионате, но в начале весны покинул страну и перебрался в родную Грузию.

- Я уехал потому что ситуация в России становилась сложнее, однако я не хотел бы обсуждать политику. Скажем так, я хотел домой, в Грузию. А потом появилось это прекрасное предложение из Италии, - цитирует футболиста La Gazzetta Dello Sport.

Свой первый матч в новом сезоне чемпионата Италии «Наполи» сыграет 15 августа против «Вероны».