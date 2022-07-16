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Чемпионат Италии. Серия А

Симеоне привлёк внимание «Наполи»

16 Июля 2022 • 09:55 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.15 3.70 2.15
15.08 19:30

«Наполи» проявляет интерес к нападающему «Вероны» Джованни Симеоне, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство неаполитанского клуба планирует взять 27-летнего аргентинца в аренду. Сумма потенциальной сделки оценивается в 2 миллиона евро, также будет предусмотрена опция выкупа игрока за 15 миллионов. Напомним, что Джованни Симеоне является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе итальянского клуба 35 матчей, забив 17 голов и отдав шесть результативных передач.

Действующий контракт футболиста с «Вероной» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Симеоне в 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Наполи Джованни Симеоне Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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