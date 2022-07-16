Симеоне привлёк внимание «Наполи»

«Наполи» проявляет интерес к нападающему «Вероны» Джованни Симеоне, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство неаполитанского клуба планирует взять 27-летнего аргентинца в аренду. Сумма потенциальной сделки оценивается в 2 миллиона евро, также будет предусмотрена опция выкупа игрока за 15 миллионов. Напомним, что Джованни Симеоне является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе итальянского клуба 35 матчей, забив 17 голов и отдав шесть результативных передач.

Действующий контракт футболиста с «Вероной» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Симеоне в 17 миллионов евро.