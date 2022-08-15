Гол и пас Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Верону»

«Наполи» стартовал в новом сезоне игрой против «Вероны» на выезде. Коллектив Лучано Спаллетти здорово выглядел на протяжении всего матча, но вряд ли можно было предположить, что поединок завершится со счетом 5:2. До начала второго тайма команды обменивались голами (2:2), и Хвича Кварацхелия на 37-й минуте забил первый гол неаполитанцев в этом сезоне (позже он ассистировал в победной голевой атаке). Всё же после перерыва «Наполи» никто не мог бы удержать, и всё завершилось разгромом «Вероны» (5:2).

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