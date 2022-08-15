Гол и пас Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Верону»

«Наполи» стартовал в новом сезоне игрой против «Вероны» на выезде. Коллектив Лучано Спаллетти здорово выглядел на протяжении всего матча, но вряд ли можно было предположить, что поединок завершится со счетом 5:2. До начала второго тайма команды обменивались голами (2:2), и Хвича Кварацхелия на 37-й минуте забил первый гол неаполитанцев в этом сезоне (позже он ассистировал в победной голевой атаке). Всё же после перерыва «Наполи» никто не мог бы удержать, и всё завершилось разгромом «Вероны» (5:2).
Протокол игры
|(1:0) Ласанья Кевин29'
|37'Кварацхелия Хвича (1:1)
|45'Осимхен Виктор (1:2)
|(2:2) Анри Тома48'
|55'Зелиньски Пётр (2:3)
|65'Лоботка Станислав (2:4)
|79'Политано Маттео (2:5)
Монтипо Лоренцо•Давидович Павел•Гюнтер Корай•Амионе Бруно 52'59' (Рецос Панайотис (59') •Фараони Марко•Лазович Дарко•Тамез Адриен•Хонгла Мартин 45'67' (Барак Антонин (67') •Илич Иван•Анри Тома59' (Пикколи Роберто (59') •Ласанья Кевин72' (Джурич Милан II (72')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Ким Мин-Чжэ•Руй Мариу83' (Уна Адам (83') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр76' (Политано Маттео (76') •Лосано Ирвинг76' (Дзербин Алессио (76') •Осимхен Виктор 54'83' (Оливера Матиас (83') •Кварацхелия Хвича68' (Элмас Эльиф (68')
15 августа. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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