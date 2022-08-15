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Чемпионат Италии. Серия А

Гол и пас Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Верону»

 
15 Августа 2022 • 21:29 Комментировать (1)
Верона
2:5
Наполи
окончен

«Наполи» стартовал в новом сезоне игрой против «Вероны» на выезде. Коллектив Лучано Спаллетти здорово выглядел на протяжении всего матча, но вряд ли можно было предположить, что поединок завершится со счетом 5:2. До начала второго тайма команды обменивались голами (2:2), и Хвича Кварацхелия на 37-й минуте забил первый гол неаполитанцев в этом сезоне (позже он ассистировал в победной голевой атаке). Всё же после перерыва «Наполи» никто не мог бы удержать, и всё завершилось разгромом «Вероны» (5:2).

Протокол игры  
Верона2:5Наполи
(1:0) Ласанья Кевин29'  
  37'Кварацхелия Хвича (1:1)
  45'Осимхен Виктор (1:2)
(2:2) Анри Тома48'  
  55'Зелиньски Пётр (2:3)
  65'Лоботка Станислав (2:4)
  79'Политано Маттео (2:5)
Монтипо ЛоренцоДавидович ПавелГюнтер КорайАмионе Бруно  52' 59' (Рецос Панайотис ( 59') Фараони МаркоЛазович ДаркоТамез АдриенХонгла Мартин  45' 67' (Барак Антонин ( 67') Илич ИванАнри Тома 59' (Пикколи Роберто ( 59') Ласанья Кевин 72' (Джурич Милан II ( 72')
Запасные: Берарди АлессандроМаньяни ДжанджакомоКьеза МаттиаКортиновис АлессандроТерраччано ФилиппоКоппола Диего
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирКим Мин-ЧжэРуй Мариу 83' (Уна Адам ( 83') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 76' (Политано Маттео ( 76') Лосано Ирвинг 76' (Дзербин Алессио ( 76') Осимхен Виктор  54' 83' (Оливера Матиас ( 83') Кварацхелия Хвича 68' (Элмас Эльиф ( 68')
Запасные: Сиригу СальватореМарфелла ДавидеЖуан ЖезусДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоДемме Диего
15 августа. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

Видео

1:0. Гол Кевина Лазаньи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Кевина Лазаньи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Хвичи Кварацхелии (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Хвичи Кварацхелии (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Ангуисса попадает в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Ангуисса попадает в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Виктора Осимхена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Виктора Осимхена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:2. Гол Тома Анри (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:2. Гол Тома Анри (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:3. Гол Петра Зелиньского (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:3. Гол Петра Зелиньского (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:4. Гол Станислава Лоботки (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:4. Гол Станислава Лоботки (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:5. Гол Маттео Политано (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:5. Гол Маттео Политано (видео). Чемпионат Италии. Футбол
ВАР отменяет гол Адама Унаса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
ВАР отменяет гол Адама Унаса (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Наполи Хвича Кварацхелия
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Августа 2022 в 21:32
Браво, Хвича!!!... Меняйте жизнь и в ЕС..
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окончен Верона 2:5 Наполи 3.70 3.70 2.05
Идет 8 минута Ювентус 0:0 Сассуоло 1.45 4.90 6.80
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Сегодня, 15 Августа
21:29 · Италия. Серия А
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