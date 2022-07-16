Кварацхелия определился с игровым номером

Новобранец итальянского «Наполи», грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, выбрал себе игровой номер в новом клубе. Его любимая семерка уже занята, но Кварацхелия нашел выход из положения - он решил выступать под 77 номером.

- Я предпочитаю играть слева, но если придется делать это на другой позиции, не проблема. Я готов играть везде. Мой любимый номер - семерка, но он уже занят, и я подумал, что тогда лучше взять номер 77, - цитирует Кварацхелию итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Свой первый матч в новом сезоне итальянского чемпионата Серии А «Наполи» сыграет 15 августа против «Вероны».