Президент «Наполи» планирует отказаться от подписания африканских игроков

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис трижды подумает, прежде чем покупать новых футболистов из Африки.

«Я попросил не предлагать мне игроков из Африки, – приводит слова де Лаурентиса Football-Italia. – Я хорошо к ним отношусь, но при переходе они должны подписывать что-то, что освободит их от игр за сборную в Кубке африканских наций и отборочных матчах, ведь из-за этого они постоянно в разъездах в разгар сезона!

Мы – идиоты, которые платят зарплату футболистам, постоянно находящимся вне клуба», – объяснил свою позицию президент «Наполи».

В настоящий момент цвета неаполитанцев представляют Виктор Осимхен и Андре Замбо-Ангисса, выступающий за сборные Нигерии и Камеруна соответственно.