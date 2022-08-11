Навас может перейти в «Наполи»

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас в ближайшее время может перейти в «Наполи».

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, неаполитанский клуб сильно продвинулся в переговорах по трансферу Наваса. Ранее главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сообщил, что основным голкипером в текущем сезоне будет Джанлуиджи Доннарумма.

35-летний Навас выступал за «ПСЖ» с 2019 года, перебравшись из мадридского «Реала». За это время он принял участие в 106 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 86 мячей и 49 раз смог сохранить свои ворота «сухими». Портал transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 8 миллионов евро.