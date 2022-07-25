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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия: Прошу вас, не смешите сравнениями с Месси

25 Июля 2022 • 21:08 Комментировать
Верона
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Наполи
3.20 3.70 2.12
15.08 19:30

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия обживается в своем новом клубе, он перебрался в «Наполи», и с удовольствием раздает интервью итальянским СМИ.

Хвича явно пришелся по душе экспрессивным итальянским журналистам, и они нахваливают его на всякий лад - то называют его Кварадона, то сравнивают с другим легендарным бразильцем - Лионелем Месси. Но грузинскому футболисту такие сравнения кажутся преждевременным.

-Я - грузинский Месси? Ну, хватит смешить. Месси - игрок с другой планеты. Мне нравится Роналду, потому что он достиг уровня Месси путем труда, самопожертвования и тренировок, - цитирует грузинского футболиста итальянское издание ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Наполи Хвича Кварацхелия
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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