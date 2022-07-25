Кварацхелия: Прошу вас, не смешите сравнениями с Месси

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия обживается в своем новом клубе, он перебрался в «Наполи», и с удовольствием раздает интервью итальянским СМИ.

Хвича явно пришелся по душе экспрессивным итальянским журналистам, и они нахваливают его на всякий лад - то называют его Кварадона, то сравнивают с другим легендарным бразильцем - Лионелем Месси. Но грузинскому футболисту такие сравнения кажутся преждевременным.

-Я - грузинский Месси? Ну, хватит смешить. Месси - игрок с другой планеты. Мне нравится Роналду, потому что он достиг уровня Месси путем труда, самопожертвования и тренировок, - цитирует грузинского футболиста итальянское издание ITASportPress.