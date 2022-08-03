Де Лаурентис отказался продать «Наполи» почти за 1 млрд евро

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал, как в недавнем прошлом мог продать клуб.

«В последние годы в моду вошли инвестиционные фонды, гарантирующие определённый доход в течение пяти следующих лет, – рассказывает де Лаурентис, которого цитирует Football-Italia. – В сезоне 2017/18 американский фонд предложил мне 900 млн долларов (около 885 млн евро) за продажу «Наполи». Но они не понимают, что мне просто нравится это дело – для меня это как игра, позвольте мне играть дальше. Поэтому я отказался», – заявил президент «Наполи».

73-летний Аурелио де Лаурентис находится во главе неаполитанского клуба с 2004 года.