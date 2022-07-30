«Ювентус» нацелился на лучшего бомбардира в истории «Наполи»

Нападающий Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Ювентусе».

35-летний бельгиец покинул «Наполи» в качестве свободного агента, так и не договорившись с клубом о новом контракте. «Ювентус» находится в поисках усиления атакующей линии и планирует подписать двух нападающих, одним из которых может стать Мертенс, утверждает La Gazzetta dello Sport. Кандидатура опытного форварда не относится к числу приоритетных для «бьянконери», однако может быть рассмотрена всерьёз, если туринцам не удастся заключить соглашения с другими футболистами.

Дрис Мертенс защищал цвета «Наполи» с 2013 по 2022 год. На его счету 148 забитых мячей в 397 играх за неаполитанцев.