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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нацелился на лучшего бомбардира в истории «Наполи»

30 Июля 2022 • 20:50 Комментировать
Верона
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Наполи
3.25 3.70 2.12
15.08 19:30

Нападающий Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Ювентусе».

35-летний бельгиец покинул «Наполи» в качестве свободного агента, так и не договорившись с клубом о новом контракте. «Ювентус» находится в поисках усиления атакующей линии и планирует подписать двух нападающих, одним из которых может стать Мертенс, утверждает La Gazzetta dello Sport. Кандидатура опытного форварда не относится к числу приоритетных для «бьянконери», однако может быть рассмотрена всерьёз, если туринцам не удастся заключить соглашения с другими футболистами.

Дрис Мертенс защищал цвета «Наполи» с 2013 по 2022 год. На его счету 148 забитых мячей в 397 играх за неаполитанцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Дрис Мертенс Трансферы футбола - лето 2022
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