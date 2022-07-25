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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия озвучил цели на первый сезон в «Наполи»

25 Июля 2022 • 22:06 Комментировать
Верона
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Наполи
3.20 3.70 2.12
15.08 19:30

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия готовится к дебюту в составе итальянского «Наполи», он уже выбрал себе 77-й номер, а также подружился с итальянскими журналистами, которым охотно раздает интервью. Рассказал он им и о целях на свой первый сезон с «Наполи».

- Цель? Прежде всего, сыграть в Лиге чемпионов. Это моя первая мечта, с самого детства. Сыграть на стадионе «Наполи», при всей этой атмосфере - это приятно вдвойне. Я не сомневался, получив это приглашение, - цитирует Кварацхелию ITASportPress.

Чемпионат итальянской Серии А начнется 13 августа, в первом туре «Наполи» сыграет в гостях с «Вероной». В прошлом чемпионате дружина Лучано Спаллетти заняла третье место в турнирной таблице. Чемпионом «Наполи» в последний раз становился в 1990 году.

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Наполи Хвича Кварацхелия
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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