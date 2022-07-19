Нападающий «Вероны» Капрари перейдёт в «Монцу»

Нападающий «Вероны» Джанлука Капрари близок к переходу в «Монцу», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, «Монца» арендует 28-летнего форварда с обязательством выкупа при условии сохранения прописки в итальянской Серии А по итогам грядущего сезона. Сумма сделки оценивается в 6-7 миллионов евро.

В минувшем сезоне Капрари провёл в составе «Вероны» 35 матчей, забив 12 голов и отдав семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 10 миллионов евро.