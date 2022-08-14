Миранчук рассказал о своём успехе

Российский полузащитник Алексей Миранчук удачно дебютировал в составе своего нового клуба «Торино». Его гол в первом тайме матча помог «гранатовым» начать сезон с победы над «Монцей». Миранчук, ранее выступавший в составе «Аталанты», поведал, как ему удалось добиться успеха и какие он испытывает при этом чувства.

- Эмоции – самые положительные! О таком дебюте можно мечтать. О том, что буду играть, узнал вчера. Выйти и сразу забить – я очень этому рад! Хочу всем, кто переживает и искренне поддерживает меня, выразить большую благодарность, - цитирует Миранчука известный журналист Нобель Арустамян.

Во втором туре итальянского чемпионата «Торино» сыграет дома с римским «Лацио».