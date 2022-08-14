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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин рад первому голу Миранчука в составе «Торино»

14 Августа 2022 • 00:02 Комментировать
Монца
1:2
Торино
окончен

Мы уже сообщали о том, что российский полузащитник Алексей Миранчук ударно дебютировал в составе «Торино» - его команда победила, а сам он отметился голом.

За его успехами внимательно следит бывший тренер московского «Локомотива» - команды, в которой Миранчук выступал в прошлом. Юрий Семин очень рад за российского легионера.

- Приятное ощущение от гола Леши. Он молодец, что использовал свой шанс и забил. Если ему будут давать время, то он будет забивать, - цитирует слова Сёмина Sport24.

Ранее Миранчук выступал в составе другого итальянского клуба - «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Алексей Миранчук
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окончен Милан 4:2 Удинезе 1.45 4.60 7.00
окончен Сампдория 0:2 Аталанта 4.90 3.95 1.70
окончен Монца 1:2 Торино 2.60 3.25 2.80
окончен Лечче 1:2 Интер Милан 10.50 5.70 1.28
14.08  19:30 Фиорентина ... Кремонезе 1.39 5.20 7.80
14.08  19:30 Лацио ... Болонья 1.63 4.20 5.20
14.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.00 4.20 1.66
14.08  21:45 Специя ... Эмполи 2.45 3.40 2.95
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