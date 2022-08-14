Сёмин рад первому голу Миранчука в составе «Торино»

Мы уже сообщали о том, что российский полузащитник Алексей Миранчук ударно дебютировал в составе «Торино» - его команда победила, а сам он отметился голом.

За его успехами внимательно следит бывший тренер московского «Локомотива» - команды, в которой Миранчук выступал в прошлом. Юрий Семин очень рад за российского легионера.

- Приятное ощущение от гола Леши. Он молодец, что использовал свой шанс и забил. Если ему будут давать время, то он будет забивать, - цитирует слова Сёмина Sport24.

Ранее Миранчук выступал в составе другого итальянского клуба - «Аталанты».