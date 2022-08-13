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Чемпионат Италии. Серия А

​Миранчук может дебютировать за «Торино» уже в субботу – россиянин в заявке

13 Августа 2022 • 17:42 Комментировать
Монца
...
Торино
2.60 3.25 2.80
Через 3 ч. 35 мин.

Пресс-служба «Торино» обнародовала список из 21 футболиста, на которых Иван Юрич рассчитывает в стартовом матче чемпионата Италии против «Монцы». В списке значится и российский полузащитник Алексей Миранчук, которого на днях «Торино» арендовал у «Аталанты» с правом выкупа. Таким образом, россиянин может дебютировать за «быков» уже в субботу вечером.

Также стоит отметить нахождение в заявке другого известного в России новичка «Торино» - полузащитника Николы Влашича.

Матч между «Монцей» и «Торино» стартует в 21:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук
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МОНЦА ТОРИНО
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13.08  19:30 Милан ... Удинезе 1.41 4.90 8.00
13.08  19:30 Сампдория ... Аталанта 3.95 3.80 1.92
13.08  21:45 Монца ... Торино 2.95 3.25 2.55
13.08  21:45 Лечче ... Интер Милан 9.00 5.60 1.34
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