​Миранчук может дебютировать за «Торино» уже в субботу – россиянин в заявке

Пресс-служба «Торино» обнародовала список из 21 футболиста, на которых Иван Юрич рассчитывает в стартовом матче чемпионата Италии против «Монцы». В списке значится и российский полузащитник Алексей Миранчук, которого на днях «Торино» арендовал у «Аталанты» с правом выкупа. Таким образом, россиянин может дебютировать за «быков» уже в субботу вечером.

Также стоит отметить нахождение в заявке другого известного в России новичка «Торино» - полузащитника Николы Влашича.

Матч между «Монцей» и «Торино» стартует в 21:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.