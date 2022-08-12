Надежда на гений Юрича: Что ждёт Миранчука в «Торино» и в будущем

Алексей Миранчук сменил команду и теперь будет выступать за «Торино». «Быки» взяли россиянина в аренду с необязательным правом выкупа. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над этим.

В «Аталанте», к сожалению, у Алексея Миранчука карьера не сложилась. Россиянин играл ярко, но мало. Наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини делал ставку на других футболистов, которые, по его мнению, в большей степени понимали его идеи. Тем не менее Миранчук редкими, но всё же яркими появлениями показал, что на самом деле может играть на уровне Серии А.

Очень здорово, что наш футболист остался в Италии. Правда, выбор «Торино» не выглядит уж абсолютно идеальным для Миранчука. Конечно, это лучше, чем сидеть в запасе «Аталанты». Однако очевидно, что в «Торино» будет сложно, а перспективы пока и вовсе неясны, хотя примерно понятно, на что можно рассчитывать.

«Торино» не выкупило Миранчука и не прописало своего обязательства его приобрести. К сожалению, это тревожный сигнал. Иными словами, «быки» сомневаются в россиянине и решили перестраховаться. Тем более что «Торино» арендовало ещё и Николу Влашича, который выглядит конкурентом Миранчука. Конечно, их можно расположить на поле вместе, но и ситуация, когда один будет играть, а второй сидеть, очень даже вероятна. Не на руку нашему игроку говорит тот факт, что Влашич с тренером Юричем соотечественники.

С другой стороны, есть и поводы для оптимизма. Прежде всего, это связано как раз с главным тренером. Иван Юрич – главный волшебник в Серии А. Сначала он умудрялся со скромной «Вероной» добиваться хороших результатов, при этом клуб постоянно продавал своих футболистов. Софьян Амрабат ушёл за 19,5 млн евро, хотя его изначально брали в аренду и выкупили за 3,65. Амира Ррахмани приобрели за 2,1 млн евро, а отправили в «Наполи» за 14,2. Собственного воспитанника Мараша Кумбулла Юрич прокачал, чтобы «Рома» за него заплатила 26,5 млн евро. Летом 2021-го наставник возглавил «Торино» и отлично поработал с Бремером, которого «Ювентус» этим летом купил за 41 млн евро!

В общем очевидно, что в «Торино» работает тренер, который умеет делать так, что футболисты под его руководством прогрессируют. Кажется, ставка «быков» именно на это. Если Миранчук хорошо себя покажет, то клуб воспользуется своим правом, чтобы иметь возможность перепродать его будущим летом. Либо оставить хотя бы себе, если, например, выстрелит Влашич, и именно хорвата получится выгодно реализовать.

На руку Миранчуку тот факт, что Юрича называют учеником Гасперини. Миранчука опять ждёт высокий темп на тренировках и активный прессинг в матчах. После «Аталанты» россиянин к этому будет готов, что должно помочь быстрее адаптироваться в новой среде.

Юрича часто сравнивают с Гасперини, который давно работает в Серии А и до «Аталанты» строил симпатичные проекты. Однако ему всё время не удавалось с хорошо отлаженной системой пробиться в ряды топ-клубов. В «Аталанте» Гасперини этого добился, получив в своё распоряжение Гомеса и Иличича, которые придавали креатива системе. У Юрича ни в «Вероне», ни в «Торино» пока не было такого фантазисты, который делал бы разницу и добавлял бы в схематичность изюминку. Миранчука берут для этого. Если получится, то он может стать Гомесом для «Торино». И вдруг тогда мы увидим, как российский полузащитник станет героем Турина и выведет «быков» в Лигу чемпионов?

Роман Андреев