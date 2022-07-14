«Интер» рассчитывает оформить покупку лучшего защитника Серии А к следующей неделе

Центральный защитник «Торино» Глейсон Бремер близок к переходу в «Интер».

25-летний футболист станет заменой Милану Шкриньяру, уходящему в «ПСЖ». Как стало известно инсайдеру Джанлуке Ди Марцио, боссы «нерадзурри» намерены завершить трансфер Бремера ещё до того, как будет продан Шкриньяр – к началу следующей недели. Стоимость перехода бразильца из «Торино» оценивается в 30 млн евро без учёта бонусов.

Глейсон Бремер согласовал контрактные условия с «Интером» ещё весной, но сделка затянулась из-за отсутствия договорённости между клубами. В минувшей кампании бразильский центрбек удостоился звания лучшего защитника Серии А.