Мостовой: У Миранчука и Влашича есть хороший шанс проявить себя в «Торино»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитников Алексея Миранчука и Николы Влашича в «Торино».

«Миранчук и Влашич в «Торино»? Пока непонятно, как будут играть. Тренер в тренировках посмотрит и определит роль и тому, и другому», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт считает, что «Торино» является командой второго плана, но у игроков есть отличный шанс показать себя и получать там удовольствие от игры.

Ранее сообщалось, что Миранчук и Влашич в ближайшее время перейдут в «Торино» на правах аренды с последующим правом выкупа.

«Торино» в матче первого тура Серии А сыграет с клубом «Монца».