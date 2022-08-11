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Чемпионат Италии. Серия А

Мостовой: У Миранчука и Влашича есть хороший шанс проявить себя в «Торино»

11 Августа 2022 • 14:13 Комментировать
Монца
...
Торино
2.60 3.30 2.75
13.08 21:45

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитников Алексея Миранчука и Николы Влашича в «Торино».

«Миранчук и Влашич в «Торино»? Пока непонятно, как будут играть. Тренер в тренировках посмотрит и определит роль и тому, и другому», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт считает, что «Торино» является командой второго плана, но у игроков есть отличный шанс показать себя и получать там удовольствие от игры.

Ранее сообщалось, что Миранчук и Влашич в ближайшее время перейдут в «Торино» на правах аренды с последующим правом выкупа.

«Торино» в матче первого тура Серии А сыграет с клубом «Монца».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Александр Мостовой Алексей Миранчук Никола Влашич
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МОНЦА ТОРИНО
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