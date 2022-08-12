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Чемпионат Италии. Серия А

Трабукки: «От Миранчука ждут, чтобы он стал лидером «Торино»

12 Августа 2022 • 00:49 Комментировать
Монца
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Торино
2.55 3.30 2.75
13.08 21:45

Известный футбольный агент Марко Трабукки поделился своим мнением о новом клубе Алексея Миранчука. Один из самых ярких российских игроков расстался с «Аталантой», но остался в Серии А. Миранчук договорился с туринским «Торино». Трабукки считает, что переход накладывает больше ответственности на Алексея.

- Давайте будет честными, уровень конкурентов ниже, чем в «Аталанте», поэтому от Миранчука ждут, что он будет лидером, а не одним из рядовых игроков, - цитирует Трабукки РБ-Спорт.

Свой первый матч в начинающемся сезоне итальянской Серии А «Торино» проведет против «Монцы» 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Марко Трабукки Алексей Миранчук
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МОНЦА ТОРИНО
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