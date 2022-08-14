Бывший игрок «Торино» Клаудио Феррарезе прокомментировал дебют российского полузащитника Алексея Миранчука за команду

- Конечно, я следил за Миранчуком и раньше. Видел матчи «Аталанты», когда он выходил и забивал. Это действительно очень качественный и умный футболист, но в «Аталанте» слишком большая конкуренция, а еще Гасперини не очень любит ротацию состава. Один неудачный матч и можно присесть на скамейку надолго. При этом было видно, что он может играть в хороший футбол.

- Видели его дебют за «Торино»?

- Конечно, мне понравилось, как он сыграл. Для любого игрока важно забить гол, тем более в первой же игре за новый клуб, а ведь он не тренировался с «Торино». Обратите внимание на то, как Миранчук бежал без мяча в момент гола. Это все опыт работы с Гасперини, требования Юрича схожи с тем, что требует от своих игроков Гасперини, так что Миранчуку будет проще в «Торино», чем в какой-то другой команде Серии А.

- Будет ли «Торино» еще усиливаться?

- Все говорят о том, что нужна замена Белотти, а мне так не кажется. Мне очень нравится, как играет Санабрия, он вовлечен в командную игру больше, чем Белотти. С ним проще комбинировать, так что есть тенденция на смену стиля игры «Торино», с учетом прихода Влашича и Миранчука. Возможно, команде стоит найти вице-нападающего, но не стоит гнаться именно за заменой Белотти, — сказал Феррарезе сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».