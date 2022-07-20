«Торино» заменит Бремера защитником сборной Бельгии

Защитник сборной Бельгии Джейсон Денайер продолжит карьеру в «Торино», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, экс-футболист «Лиона» призван заменить в итальянском клубе, перешедшего в «Ювентус» Глейсона Бремера. Отмечается, что сегодня, 20 июля, стороны должны уладить все детали личного соглашения игрока.

Ранее сообщалось, что бельгиец мог перейти в «Спартак».

В минувшем сезоне 27-летний Денайер провёл за «Лион» 19 матчей, в которых забил три гола, а также отдал одну результативную передачу. В настоящий момент футболист находится в статусе свободного агента.