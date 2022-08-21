Булыкин прокомментировал травму Миранчука

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о травме полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук не выдерживает физических нагрузок в итальянских клубах? Да. Есть игровой тонус, и если футболист в нем не находится, то мышцы не совсем готовы и получаются такие травмы», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что Миранчуку необходимо пройти через это, главное не сломаться в психологическом плане, он должен вернуться еще сильнее.

Напомним, российский полузащитник получил травму в матче первого тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:1), где смог отметиться забитым мячом.