Юрич: «Ребята - молодцы, Миранчук получил небольшое повреждение»

Российский полузащитник Алексей Миранчук удачно дебютировал в составе своего нового клуба «Торино». Его гол в первом тайме матча помог «гранатовым» начать сезон с победы над «Монцей». Наставник туринского клуба, хорватский специалист Иван Юрич, прокомментировал итоги игры и рассказал, почему заменил Алексея.

- Ребята - молодцы. Мы заслужили победу. В свои первые 45 минут в составе «Торино» Миранчук сразу же показал себя. Но он почувствовал мышечный дискомфорт и потому я заменил его, - цитирует Юрича La Gazzetta Dello Sport.

Во втором туре итальянского чемпионата «Торино» сыграет дома с римским «Лацио».