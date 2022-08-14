Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Юрич: «Ребята - молодцы, Миранчук получил небольшое повреждение»

14 Августа 2022 • 02:36 Комментировать
Монца
1:2
Торино
окончен

Российский полузащитник Алексей Миранчук удачно дебютировал в составе своего нового клуба «Торино». Его гол в первом тайме матча помог «гранатовым» начать сезон с победы над «Монцей». Наставник туринского клуба, хорватский специалист Иван Юрич, прокомментировал итоги игры и рассказал, почему заменил Алексея.

- Ребята - молодцы. Мы заслужили победу. В свои первые 45 минут в составе «Торино» Миранчук сразу же показал себя. Но он почувствовал мышечный дискомфорт и потому я заменил его, - цитирует Юрича La Gazzetta Dello Sport.

Во втором туре итальянского чемпионата «Торино» сыграет дома с римским «Лацио».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алексей Миранчук Иван Юрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Милан 4:2 Удинезе 1.45 4.60 7.00
окончен Сампдория 0:2 Аталанта 4.90 3.95 1.70
окончен Монца 1:2 Торино 2.60 3.25 2.80
окончен Лечче 1:2 Интер Милан 10.50 5.70 1.28
14.08  19:30 Фиорентина ... Кремонезе 1.39 5.20 7.80
14.08  19:30 Лацио ... Болонья 1.63 4.20 5.20
14.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.00 4.20 1.66
14.08  21:45 Специя ... Эмполи 2.45 3.40 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
02:41 · Италия. Серия А
Тренер «Галатасарая» подтвердил интерес клуба к форварду сборной Италии
02:36 · Италия. Серия А
Юрич: «Ребята - молодцы, Миранчук получил небольшое повреждение»
02:33 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
02:27 · Италия. Серия А
Миранчук рассказал о своём успехе
02:17 · Италия. Серия А
Болельщики «Интера» не смогли добраться в Лечче из-за поломки сразу двух автобусов
02:09 · Италия. Серия А
Индзаги доволен победой в первом матче сезона
00:55 · Италия. Серия А
В «ПСЖ» подтвердили возможный уход Кейлора Наваса
00:45 · Италия. Серия А
Индзаги: «Интер» подпишет ещё одного игрока, но никого не продаст»
00:09 · Италия. Серия А
Дебютный мяч Миранчука за «Торино» - видео видео
00:02 · Италия. Серия А
Сёмин рад первому голу Миранчука в составе «Торино»
13 Августа
23:47 · Италия. Серия А
«Интер» вымучил победу в матче с «Лечче»
23:44 · Италия. Серия А
Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Монцу»
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился с Рабио 1
22:49 · Италия. Серия А
Сарри: «Никто не знает, каков потенциал «Лацио»
22:41 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук забил дебютный гол за «Торино»
Все новости
Рекомендуем