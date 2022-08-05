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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» арендовала защитника «Шахтёра» официально

05 Августа 2022 • 13:10 Комментировать
Монца
...
Торино
2.70 3.30 2.65
13.08 21:45

Защитник «Шахтёра» Марлон следующий сезон проведёт в «Монце» на правах аренды, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Арендное соглашение 26-летнего бразильца с новичком Серии А рассчитано до лета следующего года.

Ранее Марлон уже выступал в чемпионате Италии. В период с 2018 по 2021 год футболист защищал цвета «Сассуоло», за который провёл в общей сложности 66 матчей, отметившись одним забитым голом. Также бразилец имеет опыт игры за испанскую «Барселону».

В минувшем сезоне Марлон провёл в составе команды из Донецка 22 матча, не отметившись в них результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Монца Марлон Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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МОНЦА ТОРИНО
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