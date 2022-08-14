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Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» рассказали о характере травмы Миранчука

14 Августа 2022 • 09:28 Комментировать
Монца
1:2
Торино
окончен

Наставник «Торино» Иван Юрич пообщался с представителями СМИ после поединка против «Монцы» (2:1) в стартовом туре чемпионата Италии. В этом матче за туринцев дебютировал российский полузащитник Алексей Миранчук, перешедший из «Аталанты». Под занавес первого тайма он отметился забитым мячом.

«У Алексея перенапряжение мышц. Ему нужно еще много работать, особенно в оборонительных действиях. Но в целом я доволен его выступлением», - приводит слова специалиста La Gazzetta Dello Sport.

Следующий матч «Торино» проведет на своем поле против римского «Лацио». Игра пройдет в воскресенье, 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Иван Юрич
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