В «Торино» рассказали о характере травмы Миранчука

Наставник «Торино» Иван Юрич пообщался с представителями СМИ после поединка против «Монцы» (2:1) в стартовом туре чемпионата Италии. В этом матче за туринцев дебютировал российский полузащитник Алексей Миранчук, перешедший из «Аталанты». Под занавес первого тайма он отметился забитым мячом.

«У Алексея перенапряжение мышц. Ему нужно еще много работать, особенно в оборонительных действиях. Но в целом я доволен его выступлением», - приводит слова специалиста La Gazzetta Dello Sport.

Следующий матч «Торино» проведет на своем поле против римского «Лацио». Игра пройдет в воскресенье, 20 августа.