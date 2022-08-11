​Миранчук впервые высказался после перехода в «Торино»

«Торино» официально объявил об аренде у «Аталанты» Алексея Миранчука с правом дальнейшего выкупа. На официальном сайте туринского клуба были опубликованы первые снова Миранчука после трансфера.

«Быки, вот и я, я готов!» - сказал Миранчук. «Мне очень нравится футбол Ивана Юрича – он интенсивный и атакующий. Это поможет мне сразу же освоиться в команде. Я хорошо тренировался, и мне уже не терпится сыграть».

Первым соперником «Торино» в новом чемпионате Италии будет «Монца». Команды сыграют в ближайшую субботу, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.