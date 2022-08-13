Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Монцу»

13 Августа 2022 • 23:44 Комментировать
Монца
1:2
Торино
окончен

«Монца» провела дебютный матч в Серии А, принимая дома «Торино». Новички часто били по воротам, но мяч почти не попадал в створ. У соперника моменты были поострее. Недавно переехавший в Турин полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в первом тайме создал момент для Неманьи Радоньича, но тот удар был парирован, а вот далее экс-хавбек «Локомотива» с тонкого паса Антонио Санабрии аккуратным ударом из пределов штрафной стал автором первого гола в поединке. Миранчук провел на поле ровно тайм. А оставшийся Санабрия на экваторе второй части игры в падении боковыми ножницами вколотил мяч в сетку - 2:0. Лишь на последних секундах Дани Мота забил мяч престижа - 2:1 в пользу гостей.

Протокол игры  
Монца1:2Торино
  43'Миранчук Алексей (0:1)
  66'Санабрия Антонио (0:2)
(1:2) Мота Дани90'  
Ди Грегорио МикелеМарлонМари Пабло  61'Аугусто Карлос 64' (Чиурриа Патрик ( 64') Биринделли СамуэлеД'Аллесандро МаркоРаноккья Филиппо 64' (Мота Дани ( 64') Барберис АндреаВалоти Матиа 77' (Сенси Стефано ( 77') Капрари Джанлука 64' (Карбони Андреа ( 64') Петанья Андреа 77' (Гюткьяр Кристиан ( 77')
Запасные: Соррентино АлессандроМолина СальватореБондо ВарренКолпани АндреаКальдирола ЛукаВиньято СамуэлеАнтов ВалентинРаноккия АндреаКраньо АлессиоМарроне Лука
Ми­лин­ко­вич-Са­вич ВаняДжиджи КоффиАдопо Ндари  36' 71' (Сегре Джакопо ( 71') Родригес РикардоСинго Вилфред  19' 79' (Лазаро Валентино ( 79') Эйна ОлаЛинетти КарольРиччи Самуэле 90' (Илкхан Эмирхан ( 90') Миранчук Алексей 46' (Влашич Никола ( 46') Радоньич НеманьяСанабрия Антонио
Запасные: Бериша ЭтритГарбетт МэттьюДжемелло ЛукаПеллегри Пьетро
13 августа. Стадион "U-Power Stadium".

Видео

0:1. Гол Алексея Миранчука (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Алексея Миранчука (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:2. Гол Тони Санабрия (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:2. Гол Тони Санабрия (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Дани Мота (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Дани Мота (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Монца Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Милан 4:2 Удинезе 1.45 4.60 7.00
окончен Сампдория 0:2 Аталанта 4.90 3.95 1.70
окончен Монца 1:2 Торино 2.60 3.25 2.80
окончен Лечче 1:2 Интер Милан 10.50 5.70 1.28
14.08  19:30 Фиорентина ... Кремонезе 1.39 5.20 7.80
14.08  19:30 Лацио ... Болонья 1.63 4.20 5.20
14.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.00 4.20 1.66
14.08  21:45 Специя ... Эмполи 2.45 3.40 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
00:09 · Италия. Серия А
Дебютный мяч Миранчука за «Торино» - видео видео
00:02 · Италия. Серия А
Сёмин рад первому голу Миранчука в составе «Торино»
13 Августа
23:47 · Италия. Серия А
«Интер» вымучил победу в матче с «Лечче»
23:44 · Италия. Серия А
Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Монцу»
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился с Рабио 1
22:49 · Италия. Серия А
Сарри: «Никто не знает, каков потенциал «Лацио»
22:41 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук забил дебютный гол за «Торино»
22:40 · Италия. Серия А
Наставник «Милана» прокомментировал первую победу сезона
22:24 · Италия. Серия А
«Рома» больше не лидирует в борьбе за подписание Белотти
22:18 · Италия. Серия А
Первый гол «Интера» в новом сезоне забил Лукаку
21:59 · Италия. Серия А
В «Монце» сообщили, будут ли подписывать Икарди
21:32 · Италия. Серия А
«Милан» открыл Серию А волевой результативной победой
21:31 · Италия. Серия А
«Аталанта» минимально обыграла «Сампдорию» в первом матче после ухода Миранчука 1
21:29 · Италия. Серия А
«Милан» впервые с 2010 года забил четыре мяча в первом матче чемпионата
21:15 · Италия. Серия А
«Монца» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Все новости
Рекомендуем