Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Монцу»

«Монца» провела дебютный матч в Серии А, принимая дома «Торино». Новички часто били по воротам, но мяч почти не попадал в створ. У соперника моменты были поострее. Недавно переехавший в Турин полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в первом тайме создал момент для Неманьи Радоньича, но тот удар был парирован, а вот далее экс-хавбек «Локомотива» с тонкого паса Антонио Санабрии аккуратным ударом из пределов штрафной стал автором первого гола в поединке. Миранчук провел на поле ровно тайм. А оставшийся Санабрия на экваторе второй части игры в падении боковыми ножницами вколотил мяч в сетку - 2:0. Лишь на последних секундах Дани Мота забил мяч престижа - 2:1 в пользу гостей.

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