Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Монцу»

«Монца» провела дебютный матч в Серии А, принимая дома «Торино». Новички часто били по воротам, но мяч почти не попадал в створ. У соперника моменты были поострее. Недавно переехавший в Турин полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в первом тайме создал момент для Неманьи Радоньича, но тот удар был парирован, а вот далее экс-хавбек «Локомотива» с тонкого паса Антонио Санабрии аккуратным ударом из пределов штрафной стал автором первого гола в поединке. Миранчук провел на поле ровно тайм. А оставшийся Санабрия на экваторе второй части игры в падении боковыми ножницами вколотил мяч в сетку - 2:0. Лишь на последних секундах Дани Мота забил мяч престижа - 2:1 в пользу гостей.
Протокол игры
|43'Миранчук Алексей (0:1)
|66'Санабрия Антонио (0:2)
|(1:2) Мота Дани90'
Ди Грегорио Микеле•Марлон•Мари Пабло• 61'Аугусто Карлос64' (Чиурриа Патрик (64') •Биринделли Самуэле•Д'Аллесандро Марко•Раноккья Филиппо64' (Мота Дани (64') •Барберис Андреа•Валоти Матиа77' (Сенси Стефано (77') •Капрари Джанлука64' (Карбони Андреа (64') •Петанья Андреа77' (Гюткьяр Кристиан (77')
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Адопо Ндари 36'71' (Сегре Джакопо (71') •Родригес Рикардо•Синго Вилфред 19'79' (Лазаро Валентино (79') •Эйна Ола•Линетти Кароль•Риччи Самуэле90' (Илкхан Эмирхан (90') •Миранчук Алексей46' (Влашич Никола (46') •Радоньич Неманья•Санабрия Антонио
13 августа. Стадион "U-Power Stadium".
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