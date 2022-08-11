Ринат Билялетдинов: Миранчука берут в «Торино» под определённую задачу

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Думаю, Лешу берут в «Торино» под какую-то задачу. Для Миранчука плюс в том, что его игровая практика в этом клубе должна увеличиться», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что игрока не берут просто так в аренду, его берут для того, чтобы использовать. Тренер отметил, что для Миранчука очень важно остаться играть в таком престижном чемпионате.

Напомним, «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» на один сезон с последующим необязательным правом выкупа.