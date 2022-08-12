Бывший игрок «Локомотива» Виталий Денисов в эксклюзивном интервью сетевому изданиюпрокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино». Напомним, что россиянин проведёт в стане «быков» ближайший сезон на правах аренды.

«Если тренер будет верить в Алексея, он обязательно проявит себя с наилучшей стороны и принесёт команде огромную пользу. Никто не сомневается в его игровых качествах, так что я думаю, что у него всё должно получиться в «Торино». Не просто так команда его хотела заполучить довольно давно. Но главное – это доверие тренера!», – заявил Денисов.