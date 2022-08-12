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Виталий Денисов – о Миранчуке в «Торино»: «Думаю, что у него всё должно получиться» эксклюзив

12 Августа 2022 • 12:34 Комментировать
Монца
...
Торино
2.50 3.30 2.80
13.08 21:45
Бывший игрок «Локомотива» Виталий Денисов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино». Напомним, что россиянин проведёт в стане «быков» ближайший сезон на правах аренды.

«Если тренер будет верить в Алексея, он обязательно проявит себя с наилучшей стороны и принесёт команде огромную пользу. Никто не сомневается в его игровых качествах, так что я думаю, что у него всё должно получиться в «Торино». Не просто так команда его хотела заполучить довольно давно. Но главное – это доверие тренера!», – заявил Денисов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Виталий Денисов Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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