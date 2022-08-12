Экс-футболист «Торино» Дженнаро Скарлато в эксклюзивном интервью сетевому изданиюпрокомментировал новость о трансфере Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Я рад, что Миранчук перешёл в «Торино». Команде очень нужны игроки такого плана. Если вы посмотрите на состав, то увидите недостаток острых креативных футболистов, так что сделка выглядит очень логичной»

Где вы видите Миранчука на поле?

«Он может сыграть в центре поля, в роли треквартисты или же располагаться на позиции инсайда. Работа с Гасперини должна была многому его научить, а в новой команде у него будет хороший шанс это показать. «Торино» вообще ничем не рискует, команда взяла двух интересных футболистов в аренду, а потом может без проблем их выкупить. Я имею в виду Миранчука и Влашича».

Клубу ещё нужно усиление?

«Определённо да, команде нужен нападающий после ухода лидера Андреа Белотти. Думаю, что поиски ведутся. Приобретение форварда очень важно и для Миранчука, он должен получить сильного партнёра для улучшения своей игры в атаке».