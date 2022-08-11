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Чемпионат Италии. Серия А

​Каррера оценил возможную связку Миранчук – Влашич

11 Августа 2022 • 18:29 Комментировать
Монца
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Торино
2.55 3.30 2.75
13.08 21:45

В четверг «Торино» подписал сразу двух полузащитников группы атаки, ранее игравших в РПЛ – россиянина Алексея Миранчука и хорвата Николу Влашича. Многие эксперты в Италии считают, что Иван Юрич будет использовать Миранчука и Влашича на поле в связке. На этот счёт высказался итальянский тренер Массимо Каррера.

«В «Торино» у Миранчука будет возможность больше играть и показывать свои сильные стороны. Учитывая, что сегодня к «Торино» присоединился еще и Влашич, думаю, у них получится классная связка», - сказал Каррера, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Дебютировать за «Торино» Алексей Миранчук и Никола Влашич могут уже 13 августа в матче первого тура Серии А против «Монцы».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Массимо Каррера Алексей Миранчук Никола Влашич
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МОНЦА ТОРИНО
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