​Каррера оценил возможную связку Миранчук – Влашич

В четверг «Торино» подписал сразу двух полузащитников группы атаки, ранее игравших в РПЛ – россиянина Алексея Миранчука и хорвата Николу Влашича. Многие эксперты в Италии считают, что Иван Юрич будет использовать Миранчука и Влашича на поле в связке. На этот счёт высказался итальянский тренер Массимо Каррера.

«В «Торино» у Миранчука будет возможность больше играть и показывать свои сильные стороны. Учитывая, что сегодня к «Торино» присоединился еще и Влашич, думаю, у них получится классная связка», - сказал Каррера, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Дебютировать за «Торино» Алексей Миранчук и Никола Влашич могут уже 13 августа в матче первого тура Серии А против «Монцы».