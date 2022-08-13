Миранчук выйдет на поле в стартовом составе «Торино»

Очередной чемпионат Италии начнется для «Торино» с матча против «Монцы» - абсолютного дебютанта Серии А. Накануне игры обе команды объявили свои стартовые составы, и за «Торино» в этой игре дебютирует Алексей Миранчук - российский полузащитник, который сменил «Аталанту» на «гранатовых».

Хорватский специалист Иван Юрич доверил Миранчуку место в основном составе, что свидетельствует о больших надеждах, которые связывает руководство клуба с Миранчуком.

Следить за событиями матча между «Монцей» и «Торино» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию. Встреча начнется уже через 40 минут.