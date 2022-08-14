Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» Миранчука произошёл конфликт - капитан команды бойкотировал матч

14 Августа 2022 • 07:09 Комментировать
Монца
1:2
Торино
окончен

Полузащитник и капитан «Торино» Саша Лукич перед поединком против «Монцы» в первом туре Серии А сообщил тренерскому штабу, что не поедет на игру. До этого футболист пропустил тренировочное занятие команды.

Как информируют итальянские СМИ, сербский футболист недоволен тем, что руководство клуба не предлагает ему длительный трудовой договор. Действующее соглашение Лукича с «Торино» рассчитано до середины 2024 года.

Матч между «Монцей» и «Торино» завершился со счетом 1:2. Один из мячей в составе туринского коллектива забил россиянин Алексей Миранчук, перешедший этим летом из «Аталанты» на правах аренды.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Торино Саша Лукич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.08  19:30 Фиорентина ... Кремонезе 1.39 5.20 7.80
14.08  19:30 Лацио ... Болонья 1.63 4.20 5.20
14.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.00 4.20 1.66
14.08  21:45 Специя ... Эмполи 2.45 3.40 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
07:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вскоре объявит о трансфере полузащитника сборной Франции
07:09 · Италия. Серия А
В «Торино» Миранчука произошёл конфликт - капитан команды бойкотировал матч
04:50 · Италия. Серия А
«Интер» уже четыре года побеждает в стартовом матче сезона - такой серии у команды в 21 веке ещё не было
02:41 · Италия. Серия А
Тренер «Галатасарая» подтвердил интерес клуба к форварду сборной Италии
02:36 · Италия. Серия А
Юрич: «Ребята - молодцы, Миранчук получил небольшое повреждение»
02:33 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
02:27 · Италия. Серия А
Миранчук рассказал о своём успехе
02:17 · Италия. Серия А
Болельщики «Интера» не смогли добраться в Лечче из-за поломки сразу двух автобусов
02:09 · Италия. Серия А
Индзаги доволен победой в первом матче сезона
00:55 · Италия. Серия А
В «ПСЖ» подтвердили возможный уход Кейлора Наваса
00:45 · Италия. Серия А
Индзаги: «Интер» подпишет ещё одного игрока, но никого не продаст»
00:09 · Италия. Серия А
Дебютный мяч Миранчука за «Торино» - видео видео
00:02 · Италия. Серия А
Сёмин рад первому голу Миранчука в составе «Торино»
13 Августа
23:47 · Италия. Серия А
«Интер» вымучил победу в матче с «Лечче»
23:44 · Италия. Серия А
Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Монцу» 1
Все новости
Рекомендуем