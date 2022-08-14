В «Торино» Миранчука произошёл конфликт - капитан команды бойкотировал матч

Полузащитник и капитан «Торино» Саша Лукич перед поединком против «Монцы» в первом туре Серии А сообщил тренерскому штабу, что не поедет на игру. До этого футболист пропустил тренировочное занятие команды.

Как информируют итальянские СМИ, сербский футболист недоволен тем, что руководство клуба не предлагает ему длительный трудовой договор. Действующее соглашение Лукича с «Торино» рассчитано до середины 2024 года.

Матч между «Монцей» и «Торино» завершился со счетом 1:2. Один из мячей в составе туринского коллектива забил россиянин Алексей Миранчук, перешедший этим летом из «Аталанты» на правах аренды.