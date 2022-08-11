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Чемпионат Италии. Серия А

​Миранчук выбрал номер в «Торино»

11 Августа 2022 • 17:49 Комментировать
Монца
...
Торино
2.55 3.30 2.75
13.08 21:45

Алексей Миранчук стал футболистом «Торино». Клуб официально объявил об аренде российского хавбека с правом выкупа.

В «Торино» Алексей Миранчук будет играть под номером 59. В своём первом интервью для пресс-службы «быков» российский футболист назвал этот номер особенным для себя.

Стоит сказать, что Алексей Миранчук выступал под номером 59 и за «Локомотив», и за «Аталанту».

Первый матч нового сезона Серии А «Торино» проведёт уже 13 августа. Команда Ивана Юрича в этот день будет играть против «Монцы» на поле соперника.

В Италии Алексей Миранчук играет с осени 2020 года. Именно тогда хавбек оказался в «Аталанте».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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МОНЦА ТОРИНО
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