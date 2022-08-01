Правый защитник «Интера» Валентино Лазаро перешёл в «Торино» на правах аренды.

Сделка рассчитана до конца сезона 2022/23, а также предусматривает возможность полноценного выкупа, сообщается на официальном сайте «Торино».

Валентино Лазаро стал игроком «Интера» летом 2019 года, перебравшись из берлинской «Герты» за 22,4 млн евро. После трансфера австриец уходил в аренду в «Ньюкасл», а затем в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и португальскую «Бенфику». Аренда в «Торино», таким образом, станет для 26-летнего футболиста уже четвёртой с момента перехода в «Интер».

Действующий контракт Лазаро с «Интером» рассчитан до 2024 года.