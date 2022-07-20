Центральный защитник Глейсон Бремер перешёл из «Торино» в «Ювентус».

25-летний бразилец подписал с «бьянконери» контракт, рассчитанный на пять лет, о чём сообщил официальный сайт клуба. Согласно сведениям итальянской прессы, стоимость сделки составила чуть более 40 млн евро. На центрбека также претендовал «Интер».

Глейсон Бремер провёл в «Торино» четыре года, сыграв в 110 поединках «быков». В прошедшем сезоне бразильский футболист отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей в 33 матчах Серии А, а по итогам кампании был назван лучшим защитником чемпионата.