Агент Миранчука заявил, что игрок готов сыграть в первом туре Серии А

Валерио Джуффрида, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о готовности игрока перед новым сезоном чемпионата Италии.

«Алексей в хорошей форме. Возможно, он сыграет уже в первом туре», — приводит слова Джуффрида «РИА Новости».

Напомним, 26-летний российский полузащитник перешел в «Торино» из «Аталанты» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с возможным правом выкупа.

В первом туре нового сезона чемпионата Италии «Торино» в гостях встретится с футбольным клубом «Монца», встреча пройдет 13 августа, начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.