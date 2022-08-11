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Чемпионат Италии. Серия А

Галлиани рассказал секрет успеха «Монцы»

11 Августа 2022 • 22:16 Комментировать
Монца
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Торино
2.55 3.30 2.75
13.08 21:45

Гендиректор «Монцы» Адриано Галлиани рассказал о том, какие усилия потребовались для того, чтобы вывести скромный клуб из знаменитого городка (в Монце расположен один из самых известных автодромов в мире) в Серию А, где команда готовится к своему абсолютно дебютному сезону.

- Хочу рассказать две истории. В 2017 году «Монца» играла в Серии Д, а сейчас готовится к дебюту в Серию А. Когда мы покупали клуб в 2018-м году, на стадионе уже 17 лет как была закрыта восточная трибуна, не функционировал спортивный центр. А сейчас мы не просто готовимся к дебюту, а готовимся к дебюту при полных трибунах, то есть восточной трибуной также, - цитирует слова Галлиани ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Адриано Галлиани Монца
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МОНЦА ТОРИНО
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