Галлиани рассказал секрет успеха «Монцы»

Гендиректор «Монцы» Адриано Галлиани рассказал о том, какие усилия потребовались для того, чтобы вывести скромный клуб из знаменитого городка (в Монце расположен один из самых известных автодромов в мире) в Серию А, где команда готовится к своему абсолютно дебютному сезону.

- Хочу рассказать две истории. В 2017 году «Монца» играла в Серии Д, а сейчас готовится к дебюту в Серию А. Когда мы покупали клуб в 2018-м году, на стадионе уже 17 лет как была закрыта восточная трибуна, не функционировал спортивный центр. А сейчас мы не просто готовимся к дебюту, а готовимся к дебюту при полных трибунах, то есть восточной трибуной также, - цитирует слова Галлиани ITASportPress.