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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук забил дебютный гол за «Торино»

13 Августа 2022 • 22:41 Комментировать
Монца
1:2
Торино
окончен

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук перед самым началом сезона ушёл в «Торино» на правах аренды. Сегодня его новая команда проводит матч первого тура против дебютанта турнира, «Монцы», и хавбек попал в основной состав. Уже на 43-й минуте он отличился. Антонио Санабрия снабдил мячом Миранчука, и тот из пределов штрафной направил его в сетку мимо голкипера Микеле ди Грегорио. Счет стал 1:0 в пользу «Торино».

В первом тайме Алексей Миранчук также пробил в защитника и мог стать автором голевой передачи, если бы Неманья Радоньич переиграл вратаря. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Торино Алексей Миранчук
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окончен Милан 4:2 Удинезе 1.45 4.60 7.00
окончен Сампдория 0:2 Аталанта 4.90 3.95 1.70
окончен Монца 1:2 Торино 2.60 3.25 2.80
окончен Лечче 1:2 Интер Милан 10.50 5.70 1.28
14.08  19:30 Фиорентина ... Кремонезе 1.39 5.20 7.80
14.08  19:30 Лацио ... Болонья 1.63 4.20 5.20
14.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.00 4.20 1.66
14.08  21:45 Специя ... Эмполи 2.45 3.40 2.95
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