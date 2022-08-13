Алексей Миранчук забил дебютный гол за «Торино»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук перед самым началом сезона ушёл в «Торино» на правах аренды. Сегодня его новая команда проводит матч первого тура против дебютанта турнира, «Монцы», и хавбек попал в основной состав. Уже на 43-й минуте он отличился. Антонио Санабрия снабдил мячом Миранчука, и тот из пределов штрафной направил его в сетку мимо голкипера Микеле ди Грегорио. Счет стал 1:0 в пользу «Торино».

В первом тайме Алексей Миранчук также пробил в защитника и мог стать автором голевой передачи, если бы Неманья Радоньич переиграл вратаря. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.