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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» принял предложение «Ювентуса» по Бремеру

19 Июля 2022 • 18:01 Комментировать
Монца
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Торино
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13.08 21:45

«Торино» принял предложение «Ювентуса» по трансферу бразильского защитника Глейсона Бремера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний футболист обойдётся туринскому клубу в 40 миллионов евро. Также 7 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов. В настоящий момент руководство «Ювентуса» обсуждает условия личного соглашения игрока с его агентом.  Сообщается, что Бремер подпишет со своим новым клубом пятилетний контракт, по которому будет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляет миланский «Интер».

В минувшем сезоне бразилец провёл в составе «Торино» 33 матча, забив три гола, а также отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Торино Глейсон Бремер Трансферы футбола - лето 2022
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МОНЦА ТОРИНО
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