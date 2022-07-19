«Торино» принял предложение «Ювентуса» по Бремеру

«Торино» принял предложение «Ювентуса» по трансферу бразильского защитника Глейсона Бремера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний футболист обойдётся туринскому клубу в 40 миллионов евро. Также 7 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов. В настоящий момент руководство «Ювентуса» обсуждает условия личного соглашения игрока с его агентом. Сообщается, что Бремер подпишет со своим новым клубом пятилетний контракт, по которому будет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляет миланский «Интер».

В минувшем сезоне бразилец провёл в составе «Торино» 33 матча, забив три гола, а также отдав одну результативную передачу.