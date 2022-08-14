​Агент высказался о травме Миранчука

Алексей Миранчук в субботу дебютировал за «Торино». Российский полузащитник забил гол в ворота «Монцы», но был заменён уже в перерыве из-за проблем со здоровьем. Агент Миранчука Вадим Шпинев дал комментарий по поводу травмы футболиста.

«Надеюсь, всё будет хорошо, просто спазм. В понедельник доктора посмотрят, определят степень повреждения», - высказался Шпинев, чьи слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что «Торино» арендовал Алексея Миранчука у «Аталанты» до конца сезона 2022/2023. Следующим летом «быки» будут иметь возможность выкупить права на российского футболиста за 12 миллионов евро.

«Торино» обыграл «Монцу» на выезде со счётом 2:1.