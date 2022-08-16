Алексей Миранчук пропустит три недели

Повреждение российского полузащитника Алексея Миранчука в первом матче его команды «Торино» оказалось серьезнее, чем предполагалось. Миранчук забил гол в конце первой половины гостевого матча с «Монцей», но в перерыве был заменен.

Изначально сообщалось о небольшом растяжении, но сроки восстановления наверняка огорчат поклонников российского игрока - ему придется пропустить целых три недели. Его агент Валерио Джуффрида подтвердил информацию.

Это означает, что Миранчуку придется пропустить матчи с «Лацио», «Кремонезе», «Аталантой», «Лечче» и, возможно, игру с миланским «Интером».