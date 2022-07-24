Капелло сравнил Кварацхелию с Салахом

Известный бывший тренер Фабио Капелло высоко оценил талант Хвичи Кварацхелии, недавно пополнившего состав «Наполи».

21-летний вингер подписал с неаполитанцами пятилетний контракт, перебравшись за 10 млн евро из «Динамо» Батуми. Ранее грузинский футболист защищал цвета «Рубина».

«Этим летом Лучано Спаллетти потерял Калиду Кулибали – человека, вселившего команде чувство уверенности, – делится мыслями эксперт в интервью Corriere dello Sport. – Любопытно посмотреть, как будет выглядеть «Наполи» в новом виде. Особый интерес для меня представляет Хвича Кварацхелия, который напоминает мне раннего Мохамеда Салаха своей манерой движения», – заявил Капелло.